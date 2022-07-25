Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu

25.07.2022 15:49
Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nehirde akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nehirde akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı şantiyesi mevkisinde serinlemek için Çoruh Nehri'ne giren Harun Candan (18), akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gencin bulunması için AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Harun Candan'ın, Yusufeli Barajı inşaatı faaliyetlerini yürüten taşeron firmada çalıştığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Kaynak: AA

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
15:21 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı
15:05 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde!
15:03 Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:41 Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:37 Arap turist algısına Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı sert çıktı: "Alanya'yı Almanlar doldurdu" demiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 15:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement