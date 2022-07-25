Artvin'in Yusufeli ilçesinde nehirde akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı şantiyesi mevkisinde serinlemek için Çoruh Nehri'ne giren Harun Candan (18), akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gencin bulunması için AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Harun Candan'ın, Yusufeli Barajı inşaatı faaliyetlerini yürüten taşeron firmada çalıştığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu - Son Dakika