Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Durumu fark eden Yıldırım, otomobili yol kenarında durdurup, yanındaki arkadaşıyla araçtan inerek Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Alınan bilgiye göre Artvin- Borçka kara yolunun 10. kilometresinde Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 08 BA 928 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Artvin 'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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