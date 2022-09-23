Artvin'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Artvin- İstanbul güzergahında seyreden bir yolcu otobüsü Hopa- Borçka kara yolu Cankurtaran Tüneli çıkışında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

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