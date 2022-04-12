Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu - Son Dakika
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Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu

12.04.2022 09:38

Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatısını uçurdu korku dolu anların yaşandığı olayda 6 araç hasar gördü.

Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatısını uçurdu korku dolu anların yaşandığı olayda 6 araç hasar gördü. Şiddetli rüzgar anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Arhavi ilçesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar Aşağı Hacılar mahallesinde ve Musazade mahallesinde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi.

Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi.

Şiddetli rüzgar anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle uçan çatıların tam ortasında kalan üniversite yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.

Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu
Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu
Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu

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Üniversite, Tragger, Arhavi, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu - Son Dakika
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