Artvin'de şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması nedeniyle 10 araç zarar gördü - Son Dakika
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Artvin'de şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması nedeniyle 10 araç zarar gördü

12.04.2022 00:59
Artvin'de şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması nedeniyle 10 araç zarar gördü

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması sonucu çok sayıda araç zarar gördü.

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması sonucu çok sayıda araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yüksel Büyüklü ve Nuri Özaltun caddelerinde bulunan bazı binaların çatı ve dış cephelerinden kopan parçalar cadde ve sokaklara savruldu.

İlk belirlemelere göre, rüzgarda iki apartmanın çatısı zarar görürken, savrulan parçaların üzerine düştüğü 10 araçta maddi hasar meydana geldi.

Çevreye savrulan bazı parçalar, Yüksel Büyüklü caddesinde bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairenin salon camını kırarak evin içine girdi, Nuri Özaltun caddesindeki bir işletmenin yanında bulunan kamelya da rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgarın çevreye saçtığı çatı ve dış cephe malzemeleri nedeniyle 4 üniversite öğrencisi korku dolu anlar yaşadı.

AFAD ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

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Tragger, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması nedeniyle 10 araç zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de şiddetli rüzgarın bazı çatıları uçurması nedeniyle 10 araç zarar gördü - Son Dakika
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