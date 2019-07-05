Son Dakika Haberleri: Artvin'de sigara ve içki kaçakçılığı
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Artvin'de sigara ve içki kaçakçılığı

1 saat önce

Artvin'de yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Artvin'de sigara ve içki kaçakçılığı, System.String[]
Artvin'de yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda Türk vatandaşı A.Ç (50) yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, gümrük kaçağı 240 paket sigara ile 13 litre içki yakalandı.
Olayla ilgili sürücü A.Ç'ye 4 bin 582 lira idari para cezası verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:36 Kaynak: AA
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