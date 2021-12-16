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Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU - Son Dakika

Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

16.12.2021 19:17

Son dakika haberler: ARTVİN'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan alıntılı paylaşımda dünyaca ünlü aksiyon filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan'ın ilçede film çektiği yönündeki mizansen anonsta yöre şiveli 'silah atışlarına karşılık vermeyin' uyarısının yer aldığı kurgu video, paylaşıldığı...

ARTVİN'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan alıntılı paylaşımda dünyaca ünlü aksiyon filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan'ın ilçede film çektiği yönündeki mizansen anonsta yöre şiveli 'silah atışlarına karşılık vermeyin' uyarısının yer aldığı kurgu video, paylaşıldığı sosyal medyada gündem oldu.

Borçka Belediyesi 'Twitter' hesabında Uğur Dayal'a ait bir paylaşıma yer verdi. Paylaşımda, Artvin Borçka'da film çekiliyor. Belediye halka bilgi anonsu yapıyor. Dünya 1 dakikalığına güzelleşiyor ifadelerine yer verilerek bir video yayınlandı. Videoda sözde filmin çekildiği Güzelyurt köyünde yapıldığı iddia edilen yöre şiveli anonsta şu ifadelere yer verildi

Sevgili Borçka Güzelyurt köyü sakinlerinin dikkatine. Köyümüzde devam eden film çekimlerinin silahlı aksiyon sahneleri kuru sıkı silah ve dron ile çekilecektir. Lütfen tabanca seslerine karşılık vermeyin, drona ateş etmeyin. Silahlar kuru sıkıdır. Dron ise uçan bir kameradır. Havada asılı durur. Uzaktan kumanda ile sürülür. Beyaz renklidir. Arı kovanı gibi vızıldar ve leyleğe benzer. Tüm köy sakinlerine duyurulur.

Borçka Belediyesi de bu paylaşımları, Esprili bir çalışma olmuş, ancak kentimizde her gün bundan daha komik ve gerçek olaylar yaşanıyor. Yerinde görmeye bekleriz. ifadeleri ile Twitter da paylaştı. Paylaşım sosyal medyayı salladı. Kurgu olan videodaki paylaşım sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

DAHA ÖNCE DE ESPRİLİ PAYLAŞIM YAPILDI

Artvin'in Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından farklı zamanlarda mizansen paylaşımlar yapılıyor. Daha önce de 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik paylaşımında Amerikalı aktör Morgan Freeman'ın, bir gün sonraki paylaşımda da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı kullanılmıştı.

Bir önceki paylaşımda ise Prenses Diana ve Prens Charles'in balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada ilgi çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın doğru olup olmadığını merak etti. Belediyeden yapılan açıklamada Amacımız ilçenin doğal ve tabii güzelliklerine dikkat çekmek. Fotoğraftaki manzara ilçemize benziyor diye şaka yapmak istedik. Bu tarz paylaşımları sosyal medya hesaplarımızdan geçmişte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz ifadelerine yer verilmişti.

Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ARTVİN'DE 'SİLAH ATIŞLARINA KARŞILIK VERMEYİN' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU - Son Dakika
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