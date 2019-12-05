Son Dakika Haberleri: Artvin'de sokak hayvanları kayıt altına alınıp kısırlaştırılacak
Son Dakika Güncel Artvin'de sokak hayvanları kayıt altına alınıp kısırlaştırılacak - Son Dakika

Artvin'de sokak hayvanları kayıt altına alınıp kısırlaştırılacak

6 saat önce

Artvin Belediyesi şehir merkezinde sayısı çoğalan köpeklerin insanlara zarar vermeden doğal ortamlarında yaşayabilmesi için yapılması gerekenler konuların konuşulduğu toplantı düzenledi.

Artvin'de sokak hayvanları kayıt altına alınıp kısırlaştırılacak, System.String[]

Artvin Belediyesi şehir merkezinde sayısı çoğalan köpeklerin insanlara zarar vermeden doğal ortamlarında yaşayabilmesi için yapılması gerekenler konuların konuşulduğu toplantı düzenledi.


Toplantıya Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veterinerlerinden Mesut Yaşar Avcı, sokak hayvanları koruma derneği üyeleri ve il merkezine yakın köylerin muhtarları katıldı.


Başkan Elçin, şehir merkezi ve merkeze yakın köylerdeki sahipli ve sahipsiz köpeklerin kayıt altına alınacağını söyledi. Elçin, "Artvin Belediyesi tarafından da sokak köpeklerini kısırlaştıracağız. Sahipli köpeklerinde sahiplerinin isteği doğrultusunda belediye olarak ücretsiz kısırlaştıracağız" ifadelerini kullandı.


Toplantıda, köy muhtarları köylerindeki köpekleri tespit ederek kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması gerekenler konusunda bir çalışma yürütecek. Şehir merkezinde esnaflar tarafından bakılan köpeklere dokunulmayacak. Başıboş gezen köpekler ise Artvin Belediyesi tarafından yaptırılan ve doğal ortamlarını aratmayacak özelliğe sahip hayvan barınağına alınmasına karar verildi. - ARTVİN

Artvin Belediyesi, Demirhan Elçin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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