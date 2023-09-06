Artvin'de sokak köpeği, yoldan geçen adamın üzerine atladı - Son Dakika

Artvin'de sokak köpeği, yoldan geçen adamın üzerine atladı

Son Güncelleme: 06.09.2023 12:34

Artvin'in Hopa ilçesinde Oğuzhan Şanlı evine giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Oğuzhan Şanlı evine giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonrası yere düşerek yaralanan Şanlı'nın o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİRDEN SALDIRDI

İlçeye bağlı Ortahopa mahallesinde esnaflık yapan Oğuzhan Şanlı (35) evinin önüne geldiği sırada yerde yatan sokak köpeğini gördü. Yanından sessizce geçmek isteyen adamı fark eden köpek aniden kalkarak genç adama saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşerek yaralanan Şanlı, köpeğin uzaklaşmasıyla kurtuldu.

Artvin'de sokak köpeği saldırısı

"UYANIR UYANMAZ ÜZERİME ATLADI"

Olay sonrası yaşadığı korku dolu anları anlatan genç adam, "Gece saat 2 sıralarında mahalleye eve gelmek üzere arabamı park ettim yerde yatan köpeği gördüm. Köpeğin tepki verebileceğini ön görerek yavaşça kenarından giderken köpek aniden uyandı, uyanır uyanmaz üstüme geldi. Ayağımda terlik olduğu için dengesiz bir şekilde yere düştüm. Yere düşmeme rağmen saldırmaya ısırmaya çalıştı. Ben de tekme atarak onu uzaklaştırdım. Daha sonra köpek uzaklaştı bende kalktım biraz elim şişmişti" dedi.

Artvin'de sokak köpeği saldırısı
Kaynak: İHA

Artvin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Artvin'de sokak köpeği, yoldan geçen adamın üzerine atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de sokak köpeği, yoldan geçen adamın üzerine atladı - Son Dakika
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