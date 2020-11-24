Artvin'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

Artvin'de sonbahar güzelliği
24.11.2020 09:23
ARTVİN'in Borçka ilçesine bağlı, Karçal Dağı eteklerinde bulunan ve UNESCO'nun koruması altındaki Macahel bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
ARTVİN'in Borçka ilçesine bağlı, Karçal Dağı eteklerinde bulunan ve UNESCO'nun koruması altındaki Macahel bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Borçka ilçesinde yer alan, UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel, doğası ve endemik bitkileriyle kendisine hayran bırakıyor. Borçka ilçesindeki Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Macahel bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı görsel bir şölen sunuyor. Sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması, dağların zirvesini kapatan sis bulutları ve kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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