Artvin'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Artvin'de, bir kişi evinde ölü bulundu.
Artvin
'de, bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle
'de bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Lütfi Çavuş'tan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Eve gelerek kapıyı çalan polis ekipleri, içeriden ses gelmeyince çilingir yardımıyla içeri girdi.
Hareketsiz yatarken bulunan Çavuş'un öldüğü tespit dildi.
Çavuş'un cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
Bakırköy'de Aracıyla Dehşet Saçan Sürücünün 32 Yıl Hapsi İstendi
Fabrika Sahibi İş Adamı, Çiftlikte Kafasında Koli Bandı Sarılı Halde Ölü Bulundu
Muhtar Adaylığı Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı