Son Dakika Haberleri: Artvin'de Şüpheli Ölüm

Artvin'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Artvin'de, bir kişi evinde ölü bulundu.

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Artvin'de, bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Lütfi Çavuş'tan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.


Eve gelerek kapıyı çalan polis ekipleri, içeriden ses gelmeyince çilingir yardımıyla içeri girdi.

Hareketsiz yatarken bulunan Çavuş'un öldüğü tespit dildi.

Çavuş'un cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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