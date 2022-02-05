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Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada

05.02.2022 23:11

Son dakika gündem haberine göre ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Karadeniz Sahil Yolu'nda taksi sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Karadeniz Sahil Yolu'nda taksi sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

SANİYELERLE KURTULDU

Öte yandan, kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada
Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada
Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada
Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada
Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada
Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada
Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada

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Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada - Son Dakika
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