Artvin'de "tam kapanma" öncesi toplantı yapıldı - Son Dakika

Artvin Valiliğinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" öncesi toplantı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığındaki GAMER Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, "tam kapanma" sürecinde alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Müftüsü Hasan Güneş ile İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Müdürü Yılmaz Olgun katıldı.