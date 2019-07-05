Artvin'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:30 Kaynak: AA
'in Yusufeli
ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukçular köyünde "pat pat" diye tabir edilen Ali Balcı
yönetimindeki tarım aracı şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan Emine Çokadar (37), Tutiye, Binnaz ve Ömer Balcı, ilçe merkezi ve Artvin'deki hastanelere kaldırıldı.
Çokadar, Yusufeli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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