Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Artvin 'de ormanlık alanda iki tavşanın kavga ettiği görüntüler fotokapanla kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi - Son Dakika

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