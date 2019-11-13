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Artvin'de tek katlı ev yandı

6 saat önce

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Artvin'de tek katlı ev yandı, System.String[]

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Şavşat'a bağlı Tepeköy'de bulunan, Fahmettin Güler'e ait, tek katlı evde, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Şavşat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:44 Kaynak: DHA
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