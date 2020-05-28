Artvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Artvin Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte yaza hazırlık çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Bütün birimlerin kendi alanında çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Elçin, "'Çetin bir kış sezonunu geride bıraktık. Adeta yeryüzü cenneti ilimizi daha da yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Güzel şehrimizi temiz tutmak ve daha da güzelleştirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Elçin, bu amaçla belediye temizlik ekiplerinin 7 mahallede temizlik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünün altını çizdi.