Artvin'de tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin- Yusufeli kara yolunun yaklaşık 30'ncu kilometresi tünel girişinde, Ümit Gözükara'nın kullandığı 47 KJ 441 plakalı tır ile karşı yönden gelen Abdullah Görmüş yönetimindeki 08 AJ 238 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Görmüş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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