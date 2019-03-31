Artvin'de Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Chp, 1'inde...

Resmi olmayan sonuçlara göre Artvin'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ardanuç - Yıldırım Demir - CHPArhavi - Vasfi Kurdoğlu - CHPMerkez - Demirhan Elçin - CHPMurgul - Hasan Çavuş - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Artvin'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Ardanuç - Yıldırım Demir - CHP



Arhavi - Vasfi Kurdoğlu - CHP



Merkez - Demirhan Elçin - CHP



Murgul - Hasan Çavuş - AK Parti

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