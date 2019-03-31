Son Dakika Haberleri: Artvin'de Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Chp, 1'inde...

Artvin'de Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Chp, 1'inde...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Artvin'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ardanuç - Yıldırım Demir - CHPArhavi - Vasfi Kurdoğlu - CHPMerkez - Demirhan Elçin - CHPMurgul - Hasan Çavuş - AK Parti.

Artvin'de Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Chp, 1'inde..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Artvin'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Ardanuç - Yıldırım Demir - CHP

Arhavi - Vasfi Kurdoğlu - CHP

Merkez - Demirhan Elçin - CHP

Murgul - Hasan Çavuş - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Yıldırım Demir, Ardanuç, Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:28:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Chp, 1'inde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]