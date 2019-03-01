Artvin'de Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz." dedi.



Erdoğan, valilik önünde düzenlenen toplu açılış törenindeki halka hitabında, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı merkezdeki, Ardanuç'taki, Arhavi'deki, Murgul'daki anadolu imam hatip liselerini, merkezdeki fen lisesi öğrenci pansiyonunu, Hopa'daki ortaokulu ayrıca merkezdeki anaokullarının resmi açılışını yaptıklarını söyledi.



Borçka Devlet Hastanesinin ve Murgul Entegre İlçe Hastanesinin resmi açılışlarını da gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı gençlik merkezlerinin çim sahaları ve yurtların açılışlarını da yaptıklarını anlattı.



Bu sırada alandaki gençlerin "Dik dur eğilme, Artvin seninle" şeklindeki sloganlarının üzerine Erdoğan da "Gençler, evelallah dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum; Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde asla." diye karşılık verdi.



Erdoğan, merkezde ve ilçelerde yapılan hizmet binalarını, altyapı çalışmalarını resmen hizmete açtıklarını belirterek, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün şehrimize kazandırdığı Deriner Barajı köy yollarını ve tünellerin resmi açılışlarını da bugün yapıyoruz. Dünyanın 3'üncü büyük barajı, Yusufeli'ni de inşa ediyoruz. Bu sebeple ilçemizin yeri değişiyor. Yeni yerleşim yerinin altyapı çalışmaları tamamlandı, bunları da hizmete açıyoruz. Yusufeli'nin yeni yerinin taşınması sırasında ortaya çıkan kamulaştırma ve hak sahipliği sorunlarını da en kısa sürede çözüyoruz." diye konuştu.



Murgul'da inşası süren TOKİ konutlarının ve içme suyu projesinin resmi açılışlarının da yapıldığına değinen Erdoğan, Cankurtaran Tüneli'nin 504 milyonluk yatırımla tamamlandığını ve geçen yıl hizmete açıldığını anımsattı.



Erdoğan, Artvin Belediyesinin 30 kalem, Arhavi Belediyesinin 4 kalem, Borçka Belediyesinin 1 kalem, Hopa Belediyesinin 4 kalem, Murgul Belediyesinin 6 kalem, Şavşat Belediyesinin 3 kalem, Yusufeli Belediyesinin 5 kalem yatırımının da açılışının yapıldığını dile getirdi.



"Giriş-çıkış peronu sayısını 8'den 12'ye çıkardık"



Sarp Gümrük Kapısı'nın açılışına değinen Erdoğan, Gürcistan'ın, Türkiye'de en yoğun insani ve ticari ilişkisi olan ülkelerden birisi olduğunu söyledi. Bundan dolayı Sarp Sınır Kapısının oldukça yoğun çalıştığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sınır kapımızdaki gümrük binalarımızı yenileme çalışmalarımız kapsamında Sarp Sınır Kapımızdaki giriş-çıkış peronu sayısını 8'den 12'ye çıkardık. Yaya geçişlerini dikkate alarak peronları rahatlattık. Gümrük sahasını 9 bin metrekareden 46 bin metrekareye çıkardık. 2016 yılı Kasım ayında başlayan çalışmalar nihayet geçen ay bitti.



Gürcistan tarafında bazı eksikliklerden dolayı yaya tünelinin faaliyete geçmesi biraz gecikecek ama diğer bölümlerde hizmet verilmeye başlandı. Yılda yaklaşık 700 bin aracın ve 7 milyon kişinin giriş-çıkış yapar hale geldiği Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni tesislerinin ülkemize, Artvin'e ve Gürcü komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum."



Erdoğan, mitingin sonunda Sarp Gümrük Kapısıyla canlı bağlantı kurdu.



Resmi açılışları yapılan tüm bu eserlerin ve hizmetlerin Artvin'e ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, eserlerin kazandırılmasında emeği geçen başta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürcistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı George Kobulia, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava ve hayırseverlere de şükranlarını sundu.



"İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 29 gün kaldığını anımsatarak, alandaki vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.



"Bu iş ihmale gelmez, bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Bir tane mutabakat kurmuşlar ya. Kim var burada? CHP, bölücü terör örgütünün desteklediği parti var." diyen Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde HDP'li vekillerin yaptıkları propaganda çalışmalarına ilişkin görüntüleri alandakilerle birlikte izledi.



Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Niye 'beka meselesi' dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim ülkemizde Doğu Anadolu'muz var, bizim Güneydoğu Anadolu'muz var, bizim Karadeniz'imiz var, bizim Akdeniz'imiz var, bizim Orta Anadolu'muz var, bizim Ege'miz var, bizim Marmara'mız var ve 780 bin kilometrekareyle bizim vatan topraklarımız var. Ama Kürdistan, istiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.



Ne diyor? 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık.' Sırtını nereye dayamış? 'PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı nereye dayadık? Halka ve Hakk'a dayadık. Bizim farkımız bu. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar."



"2,5 milyon işsize de inşallah iş temin edilecek"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkarıp, Cumhuriyet tarihi rekorununun kırıldığını belirterek, "Şimdi bu yıl sonuna kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle beraber çalışıyoruz. 2,5 milyon işsize de inşallah iş temin edilecek." diye konuştu.



Türkiye'nin nüfusu artan bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, kadın ve gençlerin katkısıyla iş gücüne katılma oranının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseldiğini söyledi. Erdoğan, "Tüm bu fevkalade yükselişlere rağmen Türkiye böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 5,8 oranında büyütmemiz var." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'da genel müdür olarak görev yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Orayı batırdığını biliyorsunuz. Bu adam bir hastaneyi yönetemedi." dedi.



Savaş Ay'ın programında SSK hastanelerinin durumunu ve Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürüyken yaptığı konuşmalarının videosunu alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izleten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hali görüyorsunuz. Şimdi SSK Genel Müdürlüğünü yapamayan birisi, bir kasetle ne oldu, CHP'nin başına geldi. 9 seçimde 9 mağlubiyet aldı ama koltuğa öyle yapıştı ki oradan kalkamıyor. Onuncu seçimde de ona bir mağlubiyet yaşatmaya hazır mıyız? Bu işi evelallah biz başaracağız ama ben sizden gayret bekliyorum."



Erdoğan, Rabia işareti yaparak alandaki vatandaşlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 31 Mart Artvin'imiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türk ve Gürcü yetkililerin de bulunduğu Sarp Sınır Kapısı'na telekonferansla bağlandı ve buradaki yeni hizmet binası ile Artvin'de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yaptı. Erdoğan, beraberindeki yetkililerle makas getiren çocukları da yanına çağırdı, kurdeleyi onlarla birlikte kesti.



Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.



Açılış töreninin yapıldığı alandaki bir binaya "Bu dağlar görmedi sen gibi yiğit, buna Genya Dağı, Kafkasör şahit, bu davadan dönmek yok biz ettik ahit, kıyamete dek seninleyiz reis." yazılı pankart asıldı.



Bu arada, açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı ve yeni dönemde AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe birer konuşma yaptı.



Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.



(Bitti)

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