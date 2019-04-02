Son Dakika Haberleri: Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu Açılıyor

Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu Açılıyor

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında Artvin'de futbol okulu açacak.

Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu Açılıyor, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında Artvin'de futbol okulu açacak.

Artvinspor Kulübünde gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile Artvin Trabzonspor Futbol Okulu Antrenörü Batuhan Ural katıldı.

Necati Özçağlayan, törende yaptığı konuşmada, Trabzonspor markasını duyurabilmek, çocuklara hem sosyal hem de sportif alanda yardımcı olmak amacıyla Türkiye'nin her ilinde futbol okulları açtıklarını belirtti.

Artvin'de Trabzonspor'a çok büyük bir ilgi ve sevginin bulunduğunu aktaran Özçağlayan, "Çok sayıda taraftarımızın bulunduğu Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu açmanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Daha önce Yusufeli ve Borçka ilçelerinde açmıştık. Bugün de merkezde spor okulunu açmak üzere bir araya geldik. Sözleşmeleri karşılıklı olarak imzaladık. Burada yetişen çocuklarımızı ve gençlerimizi Trabzonspor'a kazandırmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Artvinspor Kulübü Başkanı ve Artvin Trabzonspor Futbol Okulu Kurucu Başkanı İrfan Yıldırım ise Türkiye'de şampiyonluklar yaşayan ve dört büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'a sporcu yetiştirmek amacıyla Artvin'de futbol okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım, amaçlarının Artvin'de sporun gelişmesine katkı sağlamak, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak ve Trabzonspor'a futbolcu yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bir takım oyunu olan futbolu öğretmek istiyoruz. Okullarda kendini yetiştiren başarılı sporcularımızı Trabzonspor'a kazandırmak istiyoruz. Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Sizleri ve değerli çocuklarınızı futbol okulumuza bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmalarına ardından taraflar, resmi sözleşmeyi imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Artvin, Trabzonspor, Spor
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