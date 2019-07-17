Son Dakika Haberleri: Artvin'de Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Artvin'de Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

4 saat önce

Artvin'de, Trafik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Artvin'de Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]
Artvin'de, Trafik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda organize edilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Alirıza Güney ve ilgili kurumların amirleri katıldı.
Yılın ilk 6 ayında il genelinde kazaların önlenmesi için yapılan denetimler ve uygulamalar, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar ve diğer konuların ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantı, Vali Doruk'un iki polis ve iki jandarma personeline, trafik hizmetlerinin etkin ve kalitesinin yükseltilmesindeki özverili çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi vermesinin ardından sona erdi.
Yılmaz Doruk, Jandarma, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:02 Kaynak: AA
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