Son Dakika Haberleri: Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

23 dakika önce

Artvin'in Tütüncüler köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Artvin'in Tütüncüler köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

alınan bilgiye göre, İsa Balcı'nın kullandığı 08 DA 120 plakalı otomobil Tütüncüler köyünde virajı alamayarak bir alt yola yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Balcı'nın annesi Emine Balcı hayatını kaybederken, sürücü İsa Balcı ile eşi Emine Balcı ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Balcı, Artvin, 3. Sayfa
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