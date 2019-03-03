Artvin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Artvin
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Yusufeli
Barajı ve HES
inşaatında çalışan özel firma personeli Fehim Dişli (26) yönetimindeki 06 DF 2205 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Dişli, Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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