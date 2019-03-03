Son Dakika Haberleri: Artvin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Artvin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Artvin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan özel firma personeli Fehim Dişli (26) yönetimindeki 06 DF 2205 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Dişli, Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Yusufeli, Artvin, Güncel
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