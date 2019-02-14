Artvin'de Turizm İstişare Toplantısı Yapıldı

Artvin'de, turizm istişare toplantısı yapıldı.

Artvin'de, turizm istişare toplantısı yapıldı.



Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik GAMER Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile ilgili kurum amirleri katıldı.



Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, şehrin geleceğinin eğitim ve turizmde olduğunu belirterek, Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.





Doğanın ön plana çıktığı Artvin'e yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl daha fazla ilgi gösterdiğine dikkati çeken Doruk, Artvin'in doğası, kendine has kültürü, yöresel mimariye sahip ahşap evleri ve coğrafyasıyla alternatif turizmde yakın zamanda önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ise slayt sunumu eşliğinde Artvin'in genel turizm potansiyeli hakkında bilgi vererek, "Özellikle ilçelerimizde bulunan köylerde ev pansiyonculuğunun daha da geliştirilebilmesini çok önemsiyoruz. Kırsal kalkınmadan alınacak teşviklerle yapılacak pansiyonlar ile mevcut konutların ev pansiyonculuğuna uygun hale getirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca örnek turizm köyleri oluşturulması konusunda projelendirme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Konuşmaların ardından toplantı, katılımcıların istek ve taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.

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