Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı - Son Dakika

Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardıARTVİN'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan (23), AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

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ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan (23), AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sultan Selim Yaylası'nda çalışan orman işçisi Doğukan Turan, dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma düştü. Turan'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri, ip kullanarak indikleri 200 metrelik uçurumdan Turan'ı sedyeyle aldı. 2 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı - Son Dakika
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