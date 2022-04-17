Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

17.04.2022 20:14
Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde bahçede çalışırken uçuruma yuvarlanan köylü yaşamını yitirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinde bahçede çalışırken uçuruma yuvarlanan köylü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneşli köyü Gürgenli mevkisinde, ailesiyle yaş çay bahçesinde çalışan Burhan Şentürk (79) dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD), Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD'ın koordinesinde iplerle uçuruma inen ekipler, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şentürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Artvin'de uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti Artvin'de uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Güneşli, Artvin, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:11 Silvan'da, arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
19:26 Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 20:20:31. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de uçuruma yuvarlanan köylü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement