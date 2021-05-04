Artvin'de Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi gerçekleştirilecek - Son Dakika

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliğiyle "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi"nin ikincisi, çevrim içi olarak 21-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl ilki yapılan ve 150 bin civarında kişinin internet üzerinden erişim sağladığı kongrenin eğitim ve bilim dünyasında geniş karşılık bulduğu belirtildi.

Bu yıl 21-23 Haziran'da "Covid-19 Sürecinde Eğitime Bakış" ana temasıyla ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-2" için bildiri kabul sürecinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, özet bildiri gönderiminin 7 Haziran'a kadar devam edeceği, başvuru sürecinde bildiri kabul mektuplarının 18 Haziran'da gönderileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelere yer verilen Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, şunları kaydetti:

"9 yurt dışından, 7 yurt içinden toplam 16 davetli konuşmacının yer alacağı kongrede bildirilerini sunmak isteyen katılımcılar uluslararası kongre için Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel olarak tasarlanan web sitesine kayıt olarak hazırlanan form üzerinden bildirilerini yükleyip ücretsiz olarak başvurularını yapabilecekler."

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