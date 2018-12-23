Artvin'de Uluslararası Dostluk Maçı

Artvin
'de, Türkiye
Federasyon Karması ile Gürcistan
Federasyon Karması arasında dostluk maçı düzenlendi.
Türkiye Masterler Birliği Futbol Federasyonu
Başkanlığınca Artvin İskebe Şehir Stadı'nda düzenlenen dostluk maçını Türkiye Masterler Futbol Takımı 2-0 kazandı.
Maçın başlama vuruşunu yapan Vali Yılmaz Doruk
, sporun, barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çekerek, iki takıma da başarı dileklerinde bulundu.
Açık havaya rağmen soğuğun etkili olduğu karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.
Çekişmeli geçen karşılamanın ikincisi yarısında Türkiye takımı Abdülkadir Altuntaş
ve Hakan Kalyoncu'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Dostluk maçını izleyen bir grup taraftar, her iki takıma alkışlarıyla destek verdi.
Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanı Osman Çınar
maçın ardından yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Gürcistan ile Artvin'de dostluk maçı düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Artvin'de çok sayıda Gürcistan uyruklunun yaşamasından dolayı maçı bu ilde oynamaya karar verdiklerini belirten Çınar, "Türkiye ile Gürcistan ülkelerinin her alanda artarak devam eden ilişkileri var. Spor alanında da gelişmesine yönelik dostluk maçı düzenledik. Soğuk havaya rağmen maça ilgi oldukça iyiydi. Her iki takımın sporcularını kutluyorum." dedi.
Karşılaşmayı, Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanı Osman Çınar, kent protokolü ve taraftarlar izledi.