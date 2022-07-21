???????Dorsede bulunan ve zarar görmeyen çuvalların başka bir araca nakledilmesi için çalışma başlatıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada un çuvallarının bir kısmı zarar gördü.

Kaynak: AA

Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi - Son Dakika

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