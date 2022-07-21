Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi - Son Dakika
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Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi

21.07.2022 14:19
Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi

Artvin'de un yüklü tırın kafa kısmından ayrılan dorsesi dere yatağına devrildi.

Artvin'de un yüklü tırın kafa kısmından ayrılan dorsesi dere yatağına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Ardahan devlet kara yolunun 39'uncu kilometresindeki Pırnallı mevkisinde, Tuncay Düzgün'ün kullandığı 55 KY 470 plakalı tırın dorsesi, mekanik arıza nedeniyle kafa kısmından ayrıldı.

Dorse, yol kenarındaki Şavşat Deresi yatağına devrildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada un çuvallarının bir kısmı zarar gördü.

???????Dorsede bulunan ve zarar görmeyen çuvalların başka bir araca nakledilmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi - Son Dakika
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