Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.

Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Borçka ilçesinde M.Y'nin evinde arama yapıldı.

Aramada 1 kilo 597 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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