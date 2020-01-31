Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:38 Kaynak: AA
Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Borçka ilçesinde M.Y'nin evinde arama yapıldı.
Aramada 1 kilo 597 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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