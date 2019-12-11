Artvin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kemalpaşa Hopa ve Borçka ilçelerinde 12 ayrı adrese eş zamanlı icra edilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde toplamda 3 bin 291 gram Kubar esrar ile bir miktar kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet telefon/simkart ele geçirildiği bildirildi. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - ARTVİN