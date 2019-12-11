Artvin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Artvin'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kemalpaşa Hopa ve Borçka ilçelerinde 12 ayrı adrese eş zamanlı icra edilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kemalpaşa Hopa ve Borçka ilçelerinde 12 ayrı adrese eş zamanlı icra edilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde toplamda 3 bin 291 gram Kubar esrar ile bir miktar kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet telefon/simkart ele geçirildiği bildirildi. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - ARTVİN

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye!
Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı İstanbul'da "gaybubet evi" operasyonu: 22 gözaltı Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi

Son Dakika Haberleri
21:08 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
21:06 Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:05 Sözcü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmamıştır" - Son Dakika
21:00 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon... - Son Dakika
21:00 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
20:47 Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı - Son Dakika
20:00 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
19:08 Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:14:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]