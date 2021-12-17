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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

17.12.2021 15:53
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Artvin'in Hopa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 kilo 126 gram esrar, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai ve kenevir tohumu ile aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Zanlılardan R.P. ve Ö.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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