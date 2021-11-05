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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

05.11.2021 11:12
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Y.K. ile H.K'nin evlerine operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramalarda, toplam 4 kilo 183 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Murgul, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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