Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy köyünün Azure mevkisinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen S.Ş'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 28,808 gram kubar esrar, 305 kök kenevir, 289 hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, bir tabanca, bir kurusıkı tabanca, 83 fişek, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir öğütme aparatı ve 3 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.