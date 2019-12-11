Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Artvin'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Artvin'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda, Kemalpaşa, Hopa ve Borçka ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, toplam 3 bin 291 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ile 9 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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