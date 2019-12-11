Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklamaArtvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kemalpaşa Hopa ve Borçka'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 kilo 291 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 telefon ve simkart ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:23 Kaynak: DHA
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