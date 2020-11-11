Artvin'de üzerine kaya düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Artvin'de seyir halindeyken üzerine kaya düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Artvin- Yusufeli kara yolunun Deriner 4 tüneli girişinde, Onur Aslan'ın kullandığı 43 CNN 037 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
Yaralanan sürücü Aslan, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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