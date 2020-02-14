Artvin'de "Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Valilik birim amirleri katıldı.

Emniyet, Jandarma ve Valilik birimlerine ait faaliyet ve proje sunumlarının yapıldığı toplantıda, Vali Doruk, her bir faaliyet ve proje hakkında yetkililerden ayrı bilgi aldı.

Toplantı, soru cevap ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile tamamlandı.