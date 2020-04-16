Artvin'de Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları - Son Dakika

Artvin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bugüne kadar 3 bin 181 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Kovid-19 ile mücadelede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini karşılamak üzere İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda Artvin Valiliğ bünyesinde de kurulan, polis, jandarma, AFAD ve diğer kurum görevlilerinin yanı sıra din görevlilerinin de yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Destek grubu, vatandaşların çağrı merkezlerini arayarak oluşturdukları talepleri karşılamanın yanı sıra kurum bünyesinde hazırlanan çeşitli temizlik ve gıda ürünlerini de tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Buna göre Vefa Sosyal Destek Grubu, bugüne kadar Artvin'de talepte bulunan toplam 3 bin 181 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.