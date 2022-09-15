Artvin'de yaban keçilerinin kara yolunda ilerlediği anların görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.
Artvin- Yusufeli kara yolunda aracıyla seyir halindeki Yasir Sevinç, yol kenarında yaban keçileri olduğunu fark etti.
Stabilize yoldan kara yoluna giren yaban keçileri, bir süre ilerledikten sonra yan taraftaki kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.
Sevinç, cep telefonuyla kayıt altına aldığı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de kara yolunda ilerleyen yaban keçileri kameraya yakalandı - Son Dakika