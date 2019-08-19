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Artvin'de yaban keçisi sürüsü kameralara yakalandı

31 dakika önce

Artvin'de yaban keçisi sürüsü kameralara yakalandıARTVİN - Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürüler halinde görüntülendi.

Artvin'de yaban keçisi sürüsü kameralara yakalandı
ARTVİN - Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürüler halinde görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerini Artvin'in Yusufeli ilçesinde mahalle aralarında bile görmek mümkün. Sarp kayalıklarda görülmeye alışkın olan yaban keçisi sürüleri ilçenin neredeyse her köşesinde görülebiliyor. Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, bölge insanının duyarlı olması nedeniyle Çoruh havzası etrafında besleniyor. Şehir yaşantısı ve insanlardan korkmayan yaban keçileri, ilçeye yakında bölgelerde beslenip karınlarını doyuruyor. Artvin'de 2 bin 500 adet yaban keçisi olduğu tahmin ediliyor.
Yusufeli, Artvin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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