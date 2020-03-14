Artvin'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Artvin'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

6 saat önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde yalnız yaşayan Miyade Çelik (68) evinde ölü olarak bulundu.

Artvin'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu, System.String[]

Artvin'in Şavşat ilçesinde yalnız yaşayan Miyade Çelik (68) evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yaşar Doğu Caddesinde ikamet etmekte olan Miyade Çelik'in birkaç gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları zabıta ekiplerine bilgi verdi. Zabıta ekiplerinin İlçe Emniyet Amirliğini araması üzerine eve giden emniyet güçleri evi çilingir yardımı ile açtığında Miyade Çelik'i evde ölü olarak buldu. Miyade Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ARTVİN

Zabıta, Şavşat, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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