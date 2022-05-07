Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı

07.05.2022 12:30
Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları Şavşat-Artvin karayolunu ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, heyelan anında karayolundan araç geçmemiş olması felaketin önüne geçmiş oldu. Olay yerine gelen ekipler iş makinesi yardımıyla düşen kayalara yoldan temizlerken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşanan olay sonrası görüntüleri cep telefonuna kamerasına kayıt eden Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, "Yine Şavşat–Artvin yolu yine bilindik olaylar. Yamaçtan kaya geldi yol trafiğe kaplı durumda. Şuan tek sevindirici tarafı can ve mal kaybı yok. Bu yollar Şavşatlıların kaderi olmasından çıksın diyoruz. Yolumuza bir çare bulsunlar" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı
Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı
Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı

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Tragger, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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