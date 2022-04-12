Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü - Son Dakika
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Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü

12.04.2022 12:13

Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştüARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy evinin bahçesine düştü, tarım arazileri zarar gördü.

Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü

ARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy evinin bahçesine düştü, tarım arazileri zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün köyünde yamaçtan kopan dev kayalar bir evin bahçesine düştü. Gökhan Topçu'ya ait evi sıyıran kayalar tarım arazilerine zarar verdi. Kayaların düştüğü anda tarlada şans eseri kimsenin olmaması facianın yaşanmasını önledi. Artvin Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskınları, heyelan, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü
Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü
Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü
Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü
Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü
Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü - Son Dakika


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