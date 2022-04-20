Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden - Son Dakika
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Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden

20.04.2022 15:06
Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü, Mustafa Kaya'nın (75) hayatını kaybettiği yangında kaybolan Esmer Kaya (75) için evin enkazında başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü, Mustafa Kaya'nın (75) hayatını kaybettiği yangında kaybolan Esmer Kaya (75) için evin enkazında başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı, kaybolan eşi Esmer Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmaya çalıştı. Enkazda bulunan Esmer Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden
Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden
Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden
Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden
Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden
Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden
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Artvin'de köy evinde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti-Yangında hayatını kaybeden şahsın eşini arama çalışmaları sürüyor Artvin'de köy evinde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti-Yangında hayatını kaybeden şahsın eşini arama çalışmaları sürüyor ARTVİN'DE 6 EV YANDI; 1 ÖLÜ, 1 KAYIP ARTVİN'DE 6 EV YANDI; 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları sonlandırıldı - Yeniden - Son Dakika
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