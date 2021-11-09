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ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR - Son Dakika

ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

09.11.2021 09:37

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından evleri yanan vatandaşlar için hazırlanan yatay mimaride, taş ve ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konutun...

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından evleri yanan vatandaşlar için hazırlanan yatay mimaride, taş ve ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konutun inşası sürüyor. Sona gelinen konutlarda yapıların yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İlçenin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart'ta bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atıp ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözlerle AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 52'si ev, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan öldü.

YÖRE MİMARİSİNE UYGUN YAPILAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlar için inşa edilecek konutların projesi hazırlandı. Zemin etüt çalışmalarının da tamamlanmasıyla inşaatlar başladı. Proje kapsamında binalar, yatay mimariye uygun olarak yöreye özgü taş ve ahşap karışımıyla yapılıyor. İnşaatı sona gelinen 7 bloktan oluşan 42 konutun yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Büyük felaketin yaşandığını ifade eden Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, 'Yangından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulundu ve talimat verdiler. Bugüne kadar verilen sözlerin hepsi tutuldu ve şu an gelinen noktada 7 blok, 42 daire yapılıyor. 2 blok mantolama seviyesine geldi, diğer 2 blokta çalışmalar sürüyor. Kalan 3 bloğumuz da kazı aşamasındadır. Ahır ve samanlıklarla beraber çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedef, yılbaşında evleri vatandaşlara teslim etmek" dedi.

ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR
ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Dereiçi, konut, Toki, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTVİN'DE YANAN KÖYDE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR - Son Dakika


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