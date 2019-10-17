Artvin'de yangın

Artvin Şavşat ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 3 ahır zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı köyünde, Talat ve Sıtkı Çelik kardeşlerin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, Osman Çelik'e ait eve sıçradı.

Yangın, Şavşat ve Artvin belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Şavşat Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.



Can kaybının olmadığı yangında, 2 ev, 2 samanlık ve 3 ahır kullanılmaz hale geldi.

Evi yanan Talat Çelik'in dün vefat ettiği, cenazesinin bugün Şavşat ilçe merkezinde defnedildiği öğrenildi.