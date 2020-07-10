Artvin'de yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçede yaşanan yangın felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşların yaralarının hızlı şekilde sarıldığını belirtti.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Dokumacılar köyü Kaynarca (Sahlep) mezrasında yaşanan yangın felaketi sonrası, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber olduğunu ifade etti.

Bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini kaydeden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kurumlar üzerine düşeni yapıyor. Bölgede AFAD tarafından tam teşekkülü 20 çadır kurularak, geçici barınma ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca tam donanımlı 20 konteyner ve 50 hayvan barınağı temin edilerek ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu. Türk Kızılay tarafından kurulan sahra aşevinden günde üç vakit yaklaşık 100 kişilik yemek dağıtılıyor."

Özdemir, vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda nakdi yardım da yapıldığını bildirdi.