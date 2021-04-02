Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
02.04.2021 00:35
Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIArtvin'in merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Evi yanan Bircan Sağlam, 'Elektrik kontağından çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını fark ettik. Alevler sonra bir anda büyüdü' dedi.
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