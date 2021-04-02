Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Evi yanan Bircan Sağlam, 'Elektrik kontağından çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını fark ettik. Alevler sonra bir anda büyüdü' dedi.

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Artvin 'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

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Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu